انت الان تتابع خبر اتفرج – هنا الزاهد تبزر مفاتنها بالأسود والأبيض أبو حمالة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قامت الفنانة الشابة الجميلة هنا الزاهد، مجموعة من صورة جديدة لها وذلك لها عبر حسابها الرسمي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام .

وظهرت هنا الزاهد بإطلالة كاجول ، حيث ارتدت تيشرت من اللون من اللون الأبيض والمكشوف من منطقة الصدر والبطن، وبنطال من اللون الأسود بحمالة مع ترك شعرها على ظهرها، واستخدام القليل من المكياج وأحمر الشفاة مع استعراض جماله عيونها بطريقة اثارت إعجاب محبيها.وحصلت الفنانة علي الكثير من التعليقات مثل وجه الملاك- يخرب بيت اباطك شو حلو- القمر اوى – انتي جميلة اوي- اجمد واحده من غير مجهود- لحظة ادراك حلاوتكك- يرب الجنه وشوفتك-يا عمري بس.