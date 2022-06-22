انت الان تتابع خبر اتفرج – فيفي عبده تكشف عن جمالها ومفاتنها بفستان ولا أروع والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة فيفي عبده صورة جديدة لها على حسابها الرسمي عبر صفحتها التواصل الاجتماعي انستجرام لتبادل الصور الفيديوهات.

وظهرت فيفي عبده، داخل منزلها وهي مرتدية فستان ضيق من مكشوف من منطقة الصدر، ما من الناحية الجمالية فقد استخدامت الكثير من المكياج وأحمر الشفاة والاكسسورات، معلقة : خمسة أمواة

وعلق الكثير من الجمهور علي هذه الصورة بينها : انتي اخت رمسيس الاول ولا الثاني –ربنا يكملك بعقلك – والله فيفي مولعه الجو

وشاركت فيفي عبده، في مسلسل شغل عالي مع كلا من شيرين رضا، توني ماهر، بسمة داود، مروان يونس، كريم سرور وغيرهم، تأليف حسين مصطفى محرم، وإخراج مرقس عاد



