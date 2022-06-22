انت الان تتابع خبر من هي الفنانة مديحة الحسيني؟.. ابنها مدمن مخدرات ضربها وباع هدومها والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - سردت الفنانة مديحة الحسيني قصة معاناة نجلها الكبير مع المخدرات، وذلك أثناء حوارها في برنامج “بنت البلد” الذي تقدمه الفنانة نشوى مصطفى على قناة صدى البلد الفضائية، وانهارت من البكاء على الهواء.

قصة نجل مديحة الحسيني مع المخدراتوتحدثت الحسيني أثناء لقائها في البرنامج، قائلة “ابني الكبير محمود عنده 33 سنة، عنده مشكلة إدمان مخدرات من 10 سنين وأنا أعاني منه، ولم أقصر في علاجه، وفيه ناس ساعدوني في علاجه ووديته الدمرداش والقصر العيني ودلوقتي هو في العباسية، دخلته مصحة وبعت عفش بيتي وذهبي لتغطية مصاريف علاجه، وكان عندي أمل إنه يكون بني آدم، ولكن خرج من المصحة، وكان مبهدلني معاه”

وتابعت قائلة “قعدت في شقة حماة بنتي وقعد معايا سنة، والدكتورة طلبت مني أنه ميخرجش من البيت وأبعد عنه السجائر، فكان بيضربني، وآخر مرة بعد العيد ضربني وفرج عليّا الشارع وسمعني ألفاظ عمري ما سمعتها، ومشيته من البيت، ن روحت أقعد عند بنتي في بورسعيد وقفلت الشقة، فاستغل غيابي وباع عفش بيت حماة بنتي وملابسي وحتى حوض المطبخ باعه من أجل المخدرات، والبلوزة دي اللي أنا لابساها في البرنامج أنا مستلفاها”.

من هي الفنانة مديحة الحسيني

وبدأت الفنانة مديحة الحسيني حياتها الفنية في 2002 من خلال فيلم “رحلة حب” بطولة محمد فؤاد ومي عز الدين وأحمد حلمي، وقدمت العديد من المسلسلات مثل “طريقي” و”خارج السيطرة” و”اتهام” و”شارع عبد العزيز” وغيرها الكثير من الأعمال، وشاركت في أفلام “تحت الترابيزة” و”بعد الموقعة” و”قبل الربيع” وغيرها، وتزوجت وهي صغيرة وزوها توفي من 25 عاماً ولها 3 أبناء، وآخر أعمالها مسلسل رانيا وسكينة مع روبي ومي عمر في رمضان 2022.



