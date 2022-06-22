انت الان تتابع خبر بالصور.. إطلالة بدرية طلبة بفستان زفاف ومكياج صاخب: الجمهور معرفهاش من جمالها والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قامت الفنانة بدرية طلبة بنشر من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بنشر الصور والفيديوهات “انستجرام”، العديد من الصور لها وهي ترتدي فستان زفاف وتضع مكياج صاخب وتفاعل معها الكثير من متابعيها.

إطلالة بدرية طلبة بفستان زفاف ومكياج صاخب تلفت الأنظار

واطلت الفنانة بدرية طلبة وهي ترتدي فستان زفاف ومكياج صاخب لأول مرة، وظهر على شكلها التغيير الكامل، حيث أنها حصلت على إعجاب الكثير من متابعيها، وأعجبوا كثيراً بفستانها المميز والأنيق، ووضع لها الكثيرين تعليق بأنهم لم يعرفوها بسبب التغير الشديد الذي ظهر عليها.

أسرار في حياة بدرية طلبة الشخصية

وظهرت بدرية طلبة كضيفة في برنامج “كلام الناس” الذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز، والذي يبث على قناة إم بي سي مصر الفضائية، وتحدثت عن الكثير من اسرار حياتها الشخصية وأهم اعمالها الفنية القادمة، وانها حدث بينها وبين الفنانة عبلة كامل مشكلة في فيلم خالتي فرنسا، وقالت “كنت بتكلم مع المخرج في ملابس مشهد الفرح وقولتله عاوزين نلبس حاجة زي قمصان نوم زينات صدقي زمان”.