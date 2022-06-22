انت الان تتابع خبر اتفرج .. حقيقة ارتباط حورية فرغلي.. بتشوف أشباح من عالم آخر بعد أزمتها الصحية والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انتشرت حالة من الجدل الكبير حول ارتباط الفنانة حورية فرغلي عاطفياً، وهذا بعد الأزمة الصحية التي مرت بها منذ فترة وخضوعها إلى الكثير من العمليات الجراحية، وتعد من أبرز الأشياء التي يريد معرفتها جميع متابعيها حالياً.

حقيقة ارتباط حورية فرغلي تثير الجدل

وأعلنت الفنانة حورية فرغلي عن ارتباطها عبر فيس بوك، وردت على سؤال أحد المتابعين لها من خلال حسابها وفيه “أنت مرتبطة؟”، وردت عليه قائلة “أنا مع الأسف مرتبطة”، وكثرت التعليقات عليها من متابعيها.

حورية فرغلي ترى أشباح من العالم الآخر

وأثارت حورية فرغلي حالة من الجدل الكبير على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تصريحاتها في أحد البرامج التلفزيونية حول رؤيتها لبعض الأشباح من العالم الآخر، وقالت “أنا بشوف ولد وبنت من العالم الآخر عايشين معايا في البيت وبيهزّروا وشبهنا في الشكل ودايماً بشوف البنت قاعدة على السفرة، وشعرها زي شعري كده كاريه وقصير، وهما الاتنين في نفس السن وصغيرين