انت الان تتابع خبر اعتزال شيرين رضا الدراما الرمضانية.. بعد شغل في العالي مش هتشوفوني تاني والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قامت الفنانة شيرين رضا بالتاكيد على أنها لا تنوى أن تشارك في الدراما الرمضانية من جديد، وذلك بعد تجربتها في مسلسل شغل في العالي، وهو الذي قدمته مع الفنانة فيفي عبده وتم عرضه في شهررمضان الماضي، وأوضحت قائلة “مسلسل رمضان دا حاجة صعبة ومهلكة جداً، إن الواحد يعملها، واتعلمت انى مش هعمل كدا تانى في نفسى، ومش عاوزة أكرر التجربة تانى”.

سبب اعتزال شيرين رضا الدراما الرمضانية

وصرحت شيرين رضا في احد البرامج الخاصة بالنشرات الفنية، قائلة “مش هتشوفونى في رمضان تانى مش قادرة، فأنا خرجت من رمضان ودخلت على طول فيلم جديد، مش قادرة، وفى أحد المرات صورنا 35 ساعة متواصلة في مسلسل “شغل في العالى” ودى حاجة مرهقة جداً، بسب في الآخر انبسطت إن المسلسل عجب شوية ناس”.

أبطال مسلسل شغل في العالي

وأما عن أبطال مسلسل شغل في العالي هم كلاً من فيفي عبده، شيرين رضا، تونى ماهر، بسمة داود، رشا بن معاوية، مروان يونس، كريم سرور، هيثم سعيد، أمينة مغربى، انجى كيوان، بسنت النبراوى، محمد رضوان، فريد النقراشى، ساندرا حسين، محمد مرزبان، مارتينا عادل، عزة مجاهد، أحمد عبد الله محمود، وعدد من صيوف الشرف وتأليف حسين مصطفى محرم وإخراج مرقس عادل.