انت الان تتابع خبر اتفرج .. سر خطير وراء الاعتداء على امال ماهر.. إزاحة الستار عنه وكشفه كامل والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انتشرت الكثير من الاخبار حول اختطاف آمال ماهر في الساعات الاخيرة الماضية، وهذا ما أثار ضجة كبيرة على جميع مواقع التواصل الاجتماعي، وجاء في الكثير من الأخبار أنها تعيش حالياً أسوأ أيام حياتها حالياً.

سر خطير وراء الاعتداء على امال ماهر

وانتشرت الكثير من الأخبار على العديد من المواقع حول أنباء اختطاف امال ماهر وهي التي بدورها أثارت حالة من القلق الكثير لجميع محبيها، وبشكل خاص بعد أن انتشر أنه تم الاعتداءعليها جسدياً، وهي توجد في حالة نفسية وجسدية صعبة.

صور امال ماهر باطلالة صيفية بعد اختفائها

واطلت الفنانة امال ماهر من جديد باطلالة صيفية على أحد الشواطئ وهي ترتدي توب وبنطلون جينز، وانتشرت الكثير من الشائعات حول اختفائها بشكل مفاجئ وعدم استطاعته أهلها واصدقائها على التواصل معها بشكل طبيعي، ولكنها خرجت عن صمتها ونفت كل هذه الشائعات بنشرها صورتها، وعلق عليها الجمهور بأنه اطمئن عليها.