شيرين رضا تعيش حالة نشاط سينمائي

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 22 يونيو 2022 10:25 صباحاً - تعيش الفنانة شيرين رضا في حالة من النشاط السينمائي مؤخرا، بعدما شاركت في دراما رمضان 2022 بمسلسل شغل في العالي مع الفنانة فيفي عبده.

واقتربت شيرين رضا من انتهاء تصوير مشاهدها في فيلم الملحد، الذي تشارك في بطولته مع محمود حميدة وحسين فهمي وأحمد حاتم وتارا عماد، وهو من تأليف الكاتب إبراهيم عيسى، وإخراج محمد العدل.

تواصل شيرين رضا حاليا أيضا تصوير مشاهدها في فيلم مغامرات كوكو الذي تقدم فيه دورا كوميديا، بالمشاركة مع بيومي فؤاد وأوس أوس، وخالد الصاوي، وهو من إخراج إسماعيل فاروق وتأليف إيهاب ناصر.

والفيلم كوميدي خفيف تدور أحداثه حول صراع الخير والشر ليس بين البشر ولكن من خلال منظور جديد بين الحيوانات داخل أحد مستشفيات الطب البيطري.

ومن المقرر أن تستأنف شيرين رضا تصوير فيلم بنات رزق الذي يقوم على البطولة النسائية وبمشاركة أروى جودة، وهو من تأليف إسحاق إبراهيم، وإخراج مرقص عادل.

أعلنت الفنانة شيرين رضا عن اعتزالها الدراما التليفزيونية الرمضانية، فى لقائها مع أحد البرامج التليفزيونية.

وقالت شيرين رضا : تعلمت من تجربتي فى مسلسل شغل عالى والذى عرض خلال شهر رمضان الماضي 2022 ، الا أقوم بعمل هذا الأمر مرة أخري ، فلن أخوض السباق الرمضاني من خلال عمل درامي تليفزيوني بعد ذلك.

وأضافت شيرين رضا : التصوير كان مرهق للغاية فقد قدمنا بالتصوير لمدة 35 ساعة متواصلة فى إحدي المرات ، ولكن هذا لا ينفي أننا كنا سعداء.

واستكملت شيرين رضا قائلة : "عمركم ما هتشوفوني بعد كده فى مسلسل رمضاني".