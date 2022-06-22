وزيرة الثقافة تعزف للجاليات المصرية والعربية في روما

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 22 يونيو 2022 09:28 صباحاً - الأكاديمية المصرية للفنون بروما تحتفل بعيد الموسيقى العالمى في حفل لكايروستيبس وعبد الدايم ضيف الشرف

عبد الدايم: عيد الموسيقى العالمى حدث سنوى يحمل الكثير من القيم النبيلة والاكاديمية المصرية للفنون بروما تساهم فى دعم وتعزيز حوار الثقافات

بعد انتهاء مؤتمر نابولي الأول لوزراء الثقافة في المنطقة الأورومتوسطيةاحتفلت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة مع الجاليات المصرية والعربية فى ايطاليا بعيد الموسيقى العالمي حيث شاركت الفريق المصرى الألمانى كايرو ستيبس بقيادة المؤلف الموسيقى وعازف العود باسم درويش الحفل الذى أقامته الأكاديمية المصرية للفنون بروما برئاسة الدكتورة هبه يوسف.

وقالت عبد الدايم إن عيد الموسيقى العالمي حدث سنوى يحتفى بأحد ألوان الإبداع التي تحمل الكثير من القيم النبيلة وتعمل على السمو بالوجدان، وأبدت سعادتها بمشاركة الجمهور فى ايطاليا الاحتفال بهذه المناسبة خاصة أنها تتضمن مؤلفات تجمع الموسيقى المصرية بطابعها المميز مع ارتجالات الموسيقى الكلاسيكية والجاز والأصوات الاليكترونية ، وأكدت أن الأكاديمية المصرية للفنون بروما من الأذرع الدبلوماسية الهامة للقوى الناعمة الوطنية وتساهم فى دعم وتعزيز حوار الثقافات بين مصر وأوروبا.

وكان الحفل قد تضمن مجموعة من الأعمال الشهيرة لفريق كايرو ستيبس منها شمس، رقصة النيل، بكرة، أرابيسكان، سيوة، جاردن سيتى، صعيدى، شم النسيم ، دهب ، سانكتوم، كافية جروبى، اوليه كايرو وغيرها.