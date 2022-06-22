هيدي كرم لـ حمادة هلال: إيه يا ابني النظرة دي

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 22 يونيو 2022 09:28 صباحاً - شاركت الفنانة هيدي كرم، جمهورها صورة جديدة لها ، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت هيدي كرم بصحبة الفنان حمادة هلال، وكتبت معلقة من خلال صورتهما:"ايه يابني النظرة دي، عملتلك إيه أنا".

يذكر أن الفنانة هيدي كرم، استغاثت بجمهورها وطلبت مساعدتهم من خلال نشرها فيديو لها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام.

وقالت هيدي كرم، من خلال الفيديو إن هناك شخصا أنشأ لها صفحة على فيسبوك، واقترح بأن يقوموا بتوثيقها وبالفعل نجحوا في توثيقها لكنه بدأ مؤخراً أن يستخدم الصفحة بشكل سلبي ويسيء إلى هيدي، وقام بسرقة الصفحة.