انت الان تتابع خبر أحمد أبو هشيمة يرفض الحديث عن طلاقه من ياسمين صبري.. اعرف السبب والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - رفض رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، التحدث عن تفاصيل طلاقه من الفنانة ياسمين صبري، وذلك في أول لقاء إعلامي له بعد الانفصال.

حيث قال “أبو هشيمة” خلال لقاءه في برنامج “تفاعلكم” المُذاع عبر قناة العربية، أنه يُكن كل الاحترام والتقدير والمعزة لطليقته ياسمين صبري، وأنه لا يمكنه التحدث في حياته الشخصية لأنها متعلقة بطرف آخر، حيث قال للمذيعة نصًا: “هتعملي إيه إحنا في عصر السوشيال ميديا”.

وتساءل أبو هشيمة عن السبب الذي يجعله يرد على ما قاله الجمهور عن انفصاله عن طليقته، حيث قال: “إحنا حاليا في عصر السوشيال ميديا وأرد ليه على اللي يقال.. منقدرش نمنع الناس إنها تعلق”.

أحمد أبو هشيمة: عدم حديث “ياسمين” عن طلاقنا شيء طبيعي

وأضاف أبو هشيمة أن حديث “ياسمين” المقتضب عن طلاقهما هو شيء طبيعي منه أو منها، واصفها بأنها شخصية محترمة جدًا.

وعن الشائعات التي انتشرت بعد طلاقه حول ارتباطه بفنانات، قال “أبو هشيمة” أنه لا يصح حديثه عن حياته الشخصية، وأن هذا ما يحدث في حالة الزواج أو الطلاق.

يُذكر أن الفنانة ياسمين صبري ورجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، كانا قد أعلنا زواجهما في 19 أبريل من عام 2020، قبل أن يعلن الثنائي طلاقهما بعد زواج استمر لمدة عامين، ولم يصرح أيًا منهما عن ملابسات وقوع الطلاق.