انت الان تتابع خبر بعد عودته للغناء.. عمر كمال يوجه رسالة لـ حسن شاكوش.. شوف قاله إيه والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعرب مؤدي المهرجانات عمر كمال، عن سعادته بعودة حسن شاكوش للغناء مرة أخرى، بعد حصوله على تصريح مزاولة المهنة من نقابة المهن الموسيقية.

حيث كتب “عمر” من خلال حسابه الرسمي على موقع “فيس بوك” منشورًا قال فيه: “حسن شاكوش، إنسان ناجح ومكسر الدنيا، ومفيش فرح أو حفلة أو أى مناسبة في الوطن العربي تنفع من غير أغانيه اللى ياما فرحنا بيها.. حسن شاكوش رجع تانى للشغل واللايف، بعد وقف 10 شهور كاملين.. ومتاح في أي وقت للشغل”.

وتابع: “ربنا يكرم الناس كلها ويرزقهم، ومحدش أبدًا يشوف ضرر في أكل عيشه.. ألف ألف مبروك يا حسن، لأنك بجد تستاهل كل خير، ووشك حلو على ناس كتير وأنا أولهم”.

يُذكر أن حسن شاكوش قد أعلن عن حصوله على تصريح مزاولة المهنة من نقابة المهن الموسيقية، بعد توقف عن الغناء في مصر دام لمدة 10 أشهر، موجهًا الشكر للفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين، وأعضاء مجلس النقابة.