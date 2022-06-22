انت الان تتابع خبر عمرو دياب ونجيب ساويرس يتبادلا الرسائل.. شوفوا قالوا إيه لبعض والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تبادل المطرب عمرو دياب ورجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، رسائل على حساباتهما الرسمية على موقع التغريدات القصيرة “تويتر”.

حيث نشر رجل الأعمال نجيب ساويرس على حسابه بموقع تويتر صورة تجمعه مع المطرب عمرو دياب، وأرفق معها التعليق التالي: “عشرة عمر.. مع عمرو دياب”.

ورد عمرو دياب من خلال حسابه بموقع تويتر على رسالة نجيب ساويرس، قائلًا: “ربنا يديم المحبة”.

وكان المطرب عمرو دياب قد أعلن تعاونه مع شركة إعمار في إطلاق سلسلة فنادق تحمل اسم “لوكاندة”، لتكون علامة تجارية خاصة به، في إطار الاستثمار المشترك بينه وبين رجل الأعمال محمد العبار.

يُذكر أن رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، كان قد أحيا حفلًا موسيقيًا في مطعم آسيوي يقع في حي الزمالك بالقاهرة، حيث قدم فقرة باسم DJ Bibo، وقد تفاعل الحاضرون بشدة مع الأغاني التي اختارها “ساويرس”.