انت الان تتابع خبر بيومي فؤاد وأحمد رزق وسليمان عيد يعزون أحمد فتحي في والده. والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قدم الفنانون بيومي فؤاد، أحمد رزق، سليمان عيد، محمد جمعة، سامح الصريطي، رياض الخولي، واجب العزاء للفنان أحمد فتحي، في وفاة والده أول أمس.

ووقف الفنان أحمد فتحي لتلقي العزاء في والده داخل مسجد الشرطة في الشيخ زايد بمدينة السادس من أكتوبر، وحضر العزاء عدد من الأهل والأصدقاء، وبدت على أحمد فتحي مشاعر الحزن.

يُذكر أن الفنان أحمد فتحي، كان قد أعلن يوم الأحد الماضي من خلال حسابه الرسمي على موقع “فيس بوك” عن وفاة والده بعد صراع مع المرض، حيث نشر صورة تجمعه مع والده الراحل، وأرفق معها التعليق التالي: وداعًا والدي الحبيب”.

يُذكر أن فيلم “تسليم أهالي” المقرر عرضه في دور العرض خلال الفترة المقبلة، هو العمل الأخير الذي شارك فيه الفنان أحمد فتحي، حيث ظهر فيه كضيف شرف، ويشارك في بطولة الفيلم دنيا سمير غانم، دلال عبد العزيز، بيومي فؤاد، هشام ماجد، لوسي، من تأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوي.