انت الان تتابع خبر بدرية طلبة تذهل جمهورها بصور جديدة.. والمتابعون: هما صغروكي كدة ازاي! والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - فاجأت الفنانة بدرية طلبة، جمهورها ومتابعيها على مواقع التوصل الاجتماعي، بصورها الجديدة والتي بدت فيها أصغر من عمرها بكثير.

حيث نشرت “بدرية” من خلال حسابها الرسمي على موقع “فيس بوك” مجموعة من الصور، ظهرت فيها وهي ترتدي فستان زفاف لونه أبيض، وفستان سهرة لونه بيج بأكمام شفافة.

متابعي بدرية طلبة: هي ازاي متغيرة كدة

وقد تفاعل الكثير من متابعي “بدرية” مع أحدث صورها، وأبدوا ذهولهم بشكلها فيها، حيث قالت متابعة: “هي ازاي متغيرة بالطريقة دي بجد”، وقالت متابعة أخرى: “هما صغروكي ازاي”، وعلقت متابعة قائلة: “على فكرة دي بنتها مش هي”.

يُذكر أن الفنانة بدرية طلبة تصدرت التريند على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة، بعد كتابتها منشورًا على “فيس بوك” أوضحت فيه أن ابنة شقيقها تعرضت لمحاولة اختطاف، ثم قامت بحذف المنشور عقب هجوم مستخدمي مواقع التواصل عليها، وأوضحت أنها حذفت منشورها بسبب التعليقات السلبية عليه، واتهامها باختلاق قصص وهمية.