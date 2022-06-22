انت الان تتابع خبر بتهمة قتل زوج شقيقتها.. الحكم على مقدمة البرامج رانيا صفوت بالحبس 5 سنوات والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصدرت محكمة جنايات القاهرة اليوم، حكمًا على مقدمة البرامج الإذاعية رانيا صفوت، بالحبس لمدة 5 سنوات، لاتهامها بقتل زوج شقيقتها.

وكانت التحقيقات التي أجرتها الأجهزة الأمنية والقضائية، قد كشفت عن قيام رانيا صفوت، بقتل زوج شقيقتها، باستخدام سكينًا، حيث طعنته عدة مرات حتى توفي في الحال.

وخلال التحقيقات، اعترفت المتهمة بارتكاب الواقعة، مؤكدة أنها تشاجرت مع المجني عليه بمنزل والدتها بالسيدة زينب، ولم تكن مبيتة النية لقتله ولم تقتله عمدًا، مشيرة إلى أن سبب المشاجرة قيام المجني عليه بالإرشاد عن مكان زوجها لشخص مدين له، فاستلت سكينًا من المطبخ، وسددت عدة طعنات نافذة للمجني عليه، فتوفي في الحال.

زوج رانيا صفوت: المجني عليه بلغ عني لما روحت لحمايا وحماتي

وقال المتهم عبد الرحمن خليفة، زوج المتهمة في اعترافاته أمام النيابة، أنه كان مدينًا بمبلغ 170 ألف جنيهًا لأحد الأشخاص بعد دخوله في شراكة معه، وذهب هذا الشخص إلى المجني عليه في مكان عمله وهدده لأنه يتستر عليه، موضحًا أن المجني عليه وعد هذا الشخص بإخباره عن مكانه عندما يعلمه.

وتابع أنه علم بإصابة حماه وحماته بكورونا، فاصطحب زوجته وطبيب وتوجهوا إلى منزلهم للاطمئنان عليهم، فقام المجني عليه بإبلاغ المدين بمكانه.

وكانت قوات الشرطة قد ألقت القبض على المتهمة متلبسة بسلاح الجريمة، واعترفت بما حدث، وبأنها طعنت المجني عليه عدة مرات، فتم تحرير محضرًا بالواقعة، ونقل الجثة إلى مشرحة زينهم، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.