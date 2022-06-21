انت الان تتابع خبر فنانة معروفة تنهار بعد ضربها وطردها من قبل نجلها والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - خلال استضافتها ببرنامج "بنت البلد" الذي تقدمه الفنانة نشوى مصطفى، تحدثت الفنانة مديحة الحسيني عن معاناتها بعد إدمان نجلها للمخدرات وطردها من المنزل، وتخلي الوسط الفني عنها، وقالت: "أنا زعلانة إن الوسط الفني لم يعطني حقي، وبرغم ظروفي أنا راضية وأقول الحمد لله".

وتابعت الفنانة حديثها حول زوجي المتوفي من 25 سنة، والذي ترك لها ثلاث أبناء، وأكبرهم محمود، الذي يعاني من مشكلة إدمان المخدرات من 10 سنوات، وساهمت في علاجه، وساعدها بعض الناس، مؤكدة انها باعت أثاث منزلها لتغطية مصاريف علاجه، وخرج من المصحة، لكن لم يستفد من العلاج، وعاشت معه في شقة حماة ابنتها حيث كان يضربها ويشتمها بالفاظ نابية امام الناس، حتى اخرجته من المنزل.

ثم عاشت مديحة الحسيني في بيت ابنتها في بورسعيد، فاستغل الابن غيابها وباع أثاث بيت حماة ابنتها وملابسها وحتى حوض المطبخ باعه من أجل المخدرات، مؤكدة ان التيشيرت الذي ترتديه في البرنامج قد استلفته، وأَضافت: "والله ما عارف هو فين لحد دلوقتي نفسي ابني يبقى بني آدم، وأتمنى حد يتبناه ويعالجه".

مديحة الحسيني، بدأت مسيرتها الفنية عام 2002، وشاركت في عدد من الأعمال الفنية منها مسلسل: "خارج السيطرة" و"طريقي" و"اتهام" و"شارع عبد العزيز"، كما شاركت بعدة أفلام منها: "تحت الترابيزة" و"قبل الربيع" و "بعد الموقعة".