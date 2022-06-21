انت الان تتابع خبر إعلامية تفجّر تصريحات وتكشف علاقة محمد رمضان بمقتل طالبة المنصورة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بعد واقعة مقتل نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة، التي هزت أرجاء الوطن العربي، وجهت الإعلامية المصرية بسمة وهبة، خلال حلقة جديدة من برنامجها 90 دقيقة على شاشة المحور، رسالة إلى الفنان محمد رمضان، تضمنت نصيحة مهمة.

وقالت وهبة: "أنت مؤثر كبير في هذا الجيل ولك دور.. مش هقول لك ابعد عن أدوار الشر والبلطجة والدم لكن هقول خليك في الأدوار الايجابية اللي الشباب بيقلدك فيها"، وأكدت الاعلامية انها لا تتقصد الاساءة للفنان لكن ارادت ان تقدم له نصيحة لأن له قاعدة جماهيرية كبيرة.

أوضحت بسمة وهبة أن محمد رمضان قد يكون محاطاً بهالة لا تعجب الكثيرين، ولكن بالرغم من هذا فإنه شخص طيب القلب من الداخل، وعدد كبير من الناس يحبوه ويقلدوه، وطلبت منه ان يقدم مبادرة لهذا الجيل المتأثر به، وان يقدم أعمالا يستخدم فيها الحب وليس العنف، حتى يكون قدوة جيدة للشباب المتأثر به، مؤكدة أن الجيل الحالي يعاني من الضياع، ويحتاج إلى قدوة ايجابية، وتبعت حديثها: "أرجوك اخدمهم لأن هذا الجيل في منحنى".

وأشارت الاعلامية المصرية إلى أنها كانت من ضمن الأشخاص الذين يهاجمون أفعال محمد رمضان بصورة كبيرة، وليس لشخصه، ورأت محمد رمضان في أكثر من مناسبة، ولم تصدق كم الحب والتقدير الذي يكنه له المتابعون، ولهذا السبب طلبت منه أن يطوع إمكانياته وشعبيته لخدمة جيل الشباب.

ولاقى حديث بسمة وهبة تفاعلا كبيرا بين المتابعين ورواد مواقع التواصل الذين أكدوا جماهيرية رمضان الكبيرة والتي يجب ان يستغلها بايجابية، بينما سخر البعض من رسالتها التي وجهتها للفنان، معتبرين ان هناك الكثير من الأشخاص الذين يستحقون ان يكونوا قدوة مؤثرة.

يذكر ان الشارع المصري قد فجع أمس، بجريمة بشعة راح ضحيتها طالبة تدعى نيرة أشرف، وتدرس في كلية الآداب بجامعة المنصورة، على يد زميلها أثناء نزولها من سيارة اجرة امام الجامعة، حيث نحرها من عنقها بعد تسديد عدد من الضربات إلى صدرها فماتت على الفور، وتم القبض على المتهم فورا بعد محاولته التخلص من حياته، ولكن الأهالي وأمن الجامعة قبضوا عليه، وأشار أهل نيرة إن المجرم تقدم لخطبة ابنتهم عدة مرات ولكنها رفضت، فظل يطاردها ويضايقها حتى قام بقتلها.