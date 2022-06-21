انت الان تتابع خبر هل وفاء عامر انكرت الحجاب ؟ .. افهموا القصة كاملة واحكموا والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وفاء عامر هي واحدة من هؤلاء الفنانين الموهوبين بسبب تاريخها الفني الطويل منذ التسعينيات، وما زالت تحظى باحترام كبير للجمهور المصري الذي يتابع عالم الفن.

اتسم ظهور وفاء عامر في الآونة الأخيرة عبر البرامج التلفزيونية أو وسائل التواصل الاجتماعي بالعروض التقديمية النزيهة والمحسوبة، بعيدًا عن التعليقات المثيرة للجدل أو إثارة المشاكل.

ماذا قالت وفاء عامر عن “توبة الفنانات”

إلا أن وفاء عامر ظهرت مؤخراً كضيفة في برنامج التاسعة، حيث أثارت شافكي المنيري جدلاً واسعاً بعد أن تحدثت عن انسحاب الممثلات من العروض واعتزالهن وارتداءها الحجاب.

ماذا فعلوا للتوبة؟ بهذه الجملة استنكرت وفاء عامر الحديث واستخدام مصطلح توبة الفنانة، مضيفة: نحن نقدم قيمة للمجتمع، عندما كان الشيوخ والمبشرون يتحدثون دائمًا عن التوبة، وقلناها في كل صلاة، إحنا بنقول في كل صلاة اللهم اغفر لنا وتب علينا وارحمنا.

قالت وفاء عامر إنها في أواخر التسعينيات، أخذت دروسًا دينية مع زملائها الفنانين المتقاعدين، بمن فيهم أولئك العائدين لعرض الأعمال، ولم يطلب منها أي منهم ارتداء الحجاب.

تصريحات وفاء عامر عن الحجاب

أثارت ادعاءات وفاء عامر حول الحجاب الكثير من الجدل، وعندما سئلت عن الحجاب أجابت: “ياريت نحجب لساننا وقلوبنا ونغض بصرنا ونبطل نؤذي”ن الأمر الذي اعتبره الكثيرون انكار للحجاب بواقعه التقليدي المعروف في الشريعة الإسلامية.

وصدرت عدة تعليقات على وفاء عامر على مواقع التواصل الاجتماعي، اشتد بعضها في الهجوم عليها، وتصريحاتها المعتادة لا تعني إنكار الحجاب، بل نصيحة قُدمت بحسن نية. لا أكثر ولا أقل، مع عدم نية التجاهل أو انكار الحجاب.

رد وفاء عامر

وقالت وفاء عامر، التي اضطرت لشرح حقيقة تصريحها عبر مقطع فيديو على حسابها على إنستجرام، “لقد قلت 100 مرة من قبل إنني لست عالمة دين ولا داعية إسلامي. بالنسبة للحجاب، قلت إنني كنت آخذ دروسًا دينية لكنني لم أفعل قرار متسرع، لقد تعلمت الكثير منهم.

وتابعت: “أنا لا أنكر الحجاب، بل أقول حاجة مهمة، أتمنى أن نغطي ألسنتنا وقلوبنا، ونغمض أعيننا، ونتوقف عن الألم. والمرأة التي تلبس الحجاب هي اخواتنا وصديقاتنا واولادنا ونحن محترمون من الجميع شكرا لكم.

https://www.instagram.com/p/CfCiuWVA2sC/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=embed_video_watch_again