انت الان تتابع خبر وفاة ممثل لبناني قدير والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - توفي اليوم الممثل المسرحي اللبناني، خضر ​حسن علاء الدين​ ابن الممثل الراحل شوشو، اثر نوبة قلبية اصابته.

ونعى الراحل، الممثل ​فؤاد حسن​ عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وكتب: "بمزيد من الأسى، ننعى الفقيد خضر حسن علاء الدين إثر نوبة قلبية" وسيوارى الثرى في جبانة الخاشقجي عند صلاة الظهر.

خضر ​حسن علاء الدين، هو نجل الممثل الراحل شوشو، أحد مؤسّسي المسرح الوطني اللبناني، والذي شكّل حالة استثنائيّة في الوسط الفنيّ بوصفه فنّاناً كوميديّاً وناقداً ثائراً، وأعاد الفنان تقديم مسرحيات والده، "آخ يا دنيا" بالتعاون مع الكاتب فارس واكيم، وحقق نجاحاً في مسرحياته لكنه افتقد الدعم لإكمال مسيرته.

وبدوره، نعى الممثل والكاتب المسرحي زياد عيتاني إبن خالته عبر حسابه على "تويتر"، وكتب: "تلقيت خبر وفاة ابن خالتي خضر حسن علاء الدين الذي اشتهر بشخصية "شوشو" بنوبة قلبية.. رحمهما الله".

ورحل خضر عن عمر يناهز الخمسين عاماً، فيما رحل والده وهو في الـ35 من عمره، "بعد أن تعذّب كوالده في حياته، وجمعهما همّ واحد هو المسرح الشعبي"، بحسب تعبير الممثل فؤاد حسن.

وحاول خضر في مسرحية "ويلن لأمّة"، أن يكتب مسرحاً يقترب في معظم صفاته من المسرح الوطنيّ بكل لهجاته الخطابية على رجال السياسة والسلطة، كما كان يجيدها والده الراحل شوشو، كما وإستطاع خلال أعمال مسرحية سابقة أن يكون الشخصيّة النابضة بالجمال الأدائي والجاذبيّة الغامرة.

توفي اليوم الممثل المسرحي اللبناني، خضر ​حسن علاء الدين​ ابن الممثل الراحل شوشو، اثر نوبة قلبية اصابته.

ونعى الراحل، الممثل ​فؤاد حسن​ عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وكتب: "بمزيد من الأسى، ننعى الفقيد خضر حسن علاء الدين إثر نوبة قلبية" وسيوارى الثرى في جبانة الخاشقجي عند صلاة الظهر.

خضر ​حسن علاء الدين، هو نجل الممثل الراحل شوشو، أحد مؤسّسي المسرح الوطني اللبناني، والذي شكّل حالة استثنائيّة في الوسط الفنيّ بوصفه فنّاناً كوميديّاً وناقداً ثائراً، وأعاد الفنان تقديم مسرحيات والده، "آخ يا دنيا" بالتعاون مع الكاتب فارس واكيم، وحقق نجاحاً في مسرحياته لكنه افتقد الدعم لإكمال مسيرته.

وبدوره، نعى الممثل والكاتب المسرحي زياد عيتاني إبن خالته عبر حسابه على "تويتر"، وكتب: "تلقيت خبر وفاة ابن خالتي خضر حسن علاء الدين الذي اشتهر بشخصية "شوشو" بنوبة قلبية.. رحمهما الله".

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ورحل خضر عن عمر يناهز الخمسين عاماً، فيما رحل والده وهو في الـ35 من عمره، "بعد أن تعذّب كوالده في حياته، وجمعهما همّ واحد هو المسرح الشعبي"، بحسب تعبير الممثل فؤاد حسن.

وحاول خضر في مسرحية "ويلن لأمّة"، أن يكتب مسرحاً يقترب في معظم صفاته من المسرح الوطنيّ بكل لهجاته الخطابية على رجال السياسة والسلطة، كما كان يجيدها والده الراحل شوشو، كما وإستطاع خلال أعمال مسرحية سابقة أن يكون الشخصيّة النابضة بالجمال الأدائي والجاذبيّة الغامرة.