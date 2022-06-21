انت الان تتابع خبر دنيا بطمة تتعرض لموقف فاضح ومتحرش يتلمس مفاتنها على المسرح والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعرضت الفنانة المغربية ​دنيا بطمة لموقف محرج لا تحسد عليه، خلال احيائها احدى الحفلات الخاصة، بعد ان تعرضت للتحرش من قبل احد الحضور، لينتشر الفيديو الذي وثق الواقعة بشكل مكثف على مواقع التواصل وسط ردود فعل قوية من قبل المتابعين.

حيث كانت دنيا بطمة تغني على المسرح، مرتدية فستانا قصيرا وضيقا باللون الأصفر، ليقاطعها أحد الحضور، فاقتربت منه، ويبدو أنه طلب منها غناء أغنية معينة، لتتجاوب معه وتوافق على طلبه دون قطع غنائها، وبدا وكأنه يريد التقاط صورة معها، لكنه فاجأها بحركة غير لائقة، ووضع يده على أسفل ظهرها بطريقة مشينة.

وحاولت الفنانة استدراك الموقف والتعامل بدبلوماسية مع الشخص المتحرش، فأزالت يده سريعاً، ولكنها احتفظت بابتسامتها واستمرت في الغناء، وانتشر الفيديو بشكل مكثف على مواقع التواصل.

تفاعل الجمهور بشكل كبير مع الفيديو، ووصفوا المعجب بالمريض نفسياً، وتصرفه غير مقبول، مؤكدين انه يجب الوصول إليه وإلى هويته، ليتلقى عقابا رادعا، كما أشاد البعض بتصرف دنيا السريع والراقي، قبل ان يتطور الامر اكثر من ذلك.

ومن ناحية أخرى لم يعجب البعض بتصرف بطمة الناعم مع المتحرش، وعدم اتخاذها ردة فعل قوية تجاهه لردعه أو لعقابه كأن تنادي الأمن مثلا للتعامل معه وطرده خارج المسرح أو تسليمه للشرطة، ورأى البعض انها اعطت انطباعا خاطئا عنها بأنها راضية عن هذه الواقعة.