‫ إليسا تطرح أغنيتها الجديدة زكريا عبر تويتر

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 21 يونيو 2022 01:34 مساءً - روجت الفنانة اللبنانية إليسا ، لأحدث أغانيها والتي تحمل اسم والدها زكريا، ونشرتها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي تويتر.

وكتبت إليسا معلقة عبر أغنيتها: "الذكرى بتعيش للأبد… الله يرحمك بابا ويخلي كل آباء الناس".

وأحيت الفنانة اللبنانية اليسا، حفلا غنائيا ضخما الجمعة الماضية ضمن فعاليات موسم جدة بالسعودية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى، فيديو جديد من حفل إليسا ظهرت فيه وهو تخبر الجمهور اضطراراها للجلوس من وقت لآخر بسبب معاناتها من ألم فى قدميها.

وقال إليسا من خلال الفيديو: أنا بقعد مش عشان تعبت لأني عندى وجع فى رجلى لما بقف.