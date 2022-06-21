”إسعاد يونس” تعلن عن عودة صاحبة السعادة بعد العيد

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 21 يونيو 2022 01:34 مساءً - أجابت الفنانة إسعاد يونس عبر خاصية الاستوري من خلال صفحتها الرسمية على موقع الصور والفيديوهات الشهير “ إنستجرام ” على عدد من الأسئلة التى طرحها جمهورها عليها .

حيث أكدت إسعاد يونس انه من المقرر تقديم موسم جديد من برنامجها الشهير صاحبة السعادة بعد الانتهاء من أجازة عيد الأضحى المبارك .

وعن استضافتها للفنان عادل إمام فى برنامج صاحبة السعادة قالت إسعاد يونس : أتمنى ذلك لأنه مُقل جدًا في الظهور مؤخرًا مع إنه صاحب الفضل في إطلاق لقب إسعاد مصر على شخصي الضعيف.