أصالة تحتفل بمرور عام على زواجها من فائق حسن

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 21 يونيو 2022 01:34 مساءً - احتفلت النجمة أصالة بمرور عام كامل مع زوجها فائق حسن، حيث نشرت صورة تجمعهما معا عبر انستجرام، وعلقت على الصورة برومانسية، وقالت، "متلّ هاليوم منّ سنه ولدت من جديد .. فايق الحلمّ الرجّال الّلى قدر يمحي كلّ التّعب ويهدينى نفّسى لاستمتع بكلّ لحظه بهالحياة .. الحمد لله على نعمة وجودك ياأبي وحبيبي وسندي وكيان بركن له يطمنّي وأستوطن فيه من غربه دامت قبله سنين .. كلّ سنه وأنا معك سالمة"

وكانت أصالة قد كشفت عن صور من حفلها فى دولة الكويت منذ عدة أيام وعلقت أصالة على الصور التى نشرتها عبر حسابها على موقع "إنستجرام": "حفلة فيها دفى وفيها سلطنة وفيها حلاوة وحلوين النّاس اللى فيها.. الجوّ أمس كان جوّ" .

وأحيت المطربة أصالة نصرى، والمطربة العراقية رحمة رياض، حفلاً غنائيًا فى دولة الكويت، وقدمت خلاله باقة مميزة من أشهر أغنياتها.