انت الان تتابع خبر اتفرج – الغزالة نوال الزغبي تثير غرائز جمهورها بالملزق والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قامت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي بنشر مجموعة من الصور الجديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام لتبادل الصور والفيديوهات .

وظهرت نوال الزغبي مرتدية فستان من اللون الأسود الذي قامم بتقسيم جسدها بالكامل والمكشوف من منطقة الصدر والبن حيث أبهرت جمهورها بجمال عيونها، أما من الناحية الجمالية فقد الكثير علي القليل من المكياج واستخدام احمر الشفاة وترك شعرها مما جعلها إطلالة جرئية ومميزة لها .

ونالت الكثير من التعليقات علي الصور مثل : يايا روحي حلاوتك – المشكله ان في ظلام عملت زوم بما فيه الكفايه ولا شايف حاجه- يالعمر مجرد رقم- نوال الغزالة نحبك من المغرب.