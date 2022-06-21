انت الان تتابع خبر اتفرج – فيفي عبده “مولعة الجو” بفيديو رقص على واحدة ونص بالأسود المخرم والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة فيفي عبده فيديو جديدة لها على حسابها الرسمي عبر صفحتها التواصل الاجتماعي انستجرام لتبادل الصور الفيديوهات.

وظهرت فيفي عبده، داخل حفل زفاف وهي مرتدية فستان ضيق من اللون الأسود القصير والمخرم من منطقة الصدر وهي ترقص على واحدة ونص بطريقة مثيرة، ما من الناحية الجمالية فقد استخدامت الكثير من المكياج وأحمر الشفاة والاكسسورات،

وعلق الكثير من الجمهور علي هذا الفيديو بينها : اتقى يوم ترجعى فيه لربنا اول ليله فى القبر وعن عمرك فيما افنيتيه ربنا يهديكى يافوفا- والله فيفي مولعه الجو

وشاركت في مسلسل شغل عالي مع كلا من شيرين رضا، توني ماهر، بسمة داود، مروان يونس، كريم سرور وغيرهم، تأليف حسين مصطفى محرم، وإخراج مرقس عادل.