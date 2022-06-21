انت الان تتابع خبر من هي الفنانة مديحة الحسيني.. صاحبة واقعة الطرد من المنزل والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نرصد لكم اجابة سؤال تم تداوه في الساعات الاخيرة عن الفنانة مديحة الحسيني والحديث عن مشكلتها الاسرية مع ابنها وطرده لها، وزاد البحث عن اجابة سؤال من هي الفنانة مديحة الحسيني.

من هي الفنانة مديحة الحسيني ؟

– مديحة فنانة مصرية شاركت في عدد من الأعمال ككوكبارس.

– أول أعمالها الدرامية كان مسلسل نعتذر عن هذا الحلم الذي عرض عام 2005.

– كان أول أعمال مديحة الحسيني الشهيرة مسلسل شارع عبد العزيز مع الفنان عمرو سعد الذي عرض عام 2011.

– أول أفلامها الدرامية الهامة كان فيلم بعد الموقعة عام 2012 الذي شاركت فيه مع كل من منة شلبي وباسم سمرة وناهد السباعي.

– كان لها مشاركة مهمة مع الفنانة يسرا في مسلسل نكدب لو قلنا ما بنحبش الذي عرض عام 2013.

مديحة الحسيني شاركت في مسلسلات طريقي واتهام ونكدب لو قلنا مبنحبش

– كما شارك في مسلسل الفنانة اللبنانية ميريام فارس اتهام الذي قامت ببطولته رفقة الفنان عزت أبو عوف.

– كان لها دور صغير في مسلسل طريقي مع الفنانة شيرين عبد الوهاب الذي عرض عام 2015.

– آخر أعمالها كان مسلسل رانيا وسكينة الذي عرض عام 2022 وكان من بطولة مي عمر.

معاناة مديحة الحسيني

مديحة الحسيني كانت قد ظهرت في إحدى القنوات التلفزيونية وكشفت عن معاناتها مع نجلها الذي يبلغ 33 عاما، بسبب إدمانه للمخدرات، مشيرة أنها حاولت منعه من الخروج من المنزل فور خروجه من المصحة، لكنه كان يقوم بالتعدي عليها بالضرب.