انت الان تتابع خبر سمية الخشاب عن منتقدي ملابس فتاة المنصورة: شوية مرضى نفسيين والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حرصت الفنانة سمية الخشاب على التعليق على حادث مقتل طالبة كلية الآداب جامعة المنصورة، نيرة أشرف، على يد زميلها، بسبب رفضها ارتباطها به.

وقد نشرت “سمية” عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات القصيرة “تويتر” سلسلة تغريدات قالت فيها: “أرجوكم لو لقيتوا أي ست بتتضرب أو بتتعرض لعنف في أي مكان اتدخلوا يمكن تنقذوا حياتها، حرام بنت في العمر ده لسه ماشافتش دنيا تروح عشان حقير مجرم قاتل زي ده.. ربوا أولادكم بقا عشان قرفنا، متخلفوش لو انتوا مبتعرفوش تربوا كفاية!! وإعدام إن شاء الله.. حق نيرة أشرف”.

سمية الخشاب: اللي انتقدوا لبس نيرة مرضى نفسيين

وتابعت: “المهم وأنا ببص كده على التعليقات لقيت شوية مرضى نفسيين ميقلوش إجرام عن اللي ارتكب الجريمة بيلوموا البنت ويقولوا كانت لابسة لبس مش محتشم وبيبرروا دبحها، يعني اتدبحت وراحت حياتها وكمان مذنبة، لازم الناس دي تفوق لأنهم بيبقوا مشاريع إجرام وربوا أولادكم عشان قرفنا منكم ومنهم”.

واختتمت: “حبيبتي نيرة في الجنة إن شاء الله.. وإن شاء الله تكوني سبب أن العنف والقرف ده يقف بعقاب رادع يبقي عبرة لأي حيوان بشري يفكر بس يلمس شعرة من بنت مش يدبحها، منه لله وإن شاء الله عقاب أسود في الدنيا وفي الآخرة”.