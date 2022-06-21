انت الان تتابع خبر بفستان أسود قصير.. درة تواصل حصد إعجابات متابعيها على إنستجرام والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تواصل الفنانة التونسية درة حصد إعجابات الآلاف من متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، بظهورها في إطلالات غاية في الرقة والبساطة.

وقد نشرت “درة” من خلال خاصية ستوري عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” صورة جديدة تظهر فيها وهي ترتدي فستانًا أسود قصير، وتركت شعرها ينسدل على كتفيها وظهرها، وقد لاقت الصورة إعجاب الكثير من متابعيها على “إنستجرام”.

يُذكر أن حكاية “أول السطر” ضمن حكايات مسلسل “إلا أنا”، هو أحدث أعمال الفنانة التونسية درة، وهو عبارة عن 10 حلقات مقتبسة من أحداث واقعية.

كما تنتظر الفنانة درة عرض مسلسلها الجديد “المتهمة” والمقرر عرضه على منصة “شاهد vip“، ويشاركها في بطولته عادل كرم ومحمد دياب، وهو من إخراج تامر نادي.