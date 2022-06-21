انت الان تتابع خبر بعد الانفصال.. أحمد أبو هشيمة يتحدث عن ياسمين صبري.. اعرف قال عنها إيه والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حيث أذاعت قناة العربية برومو برنامج “تفاعلكم”، والذي ظهر فيه “أبو هشيمة” وهو يتحدث عن طليقته ياسمين صبري قائلًا: “كل التقدير والاحترام والمعزة لـ ياسمين”.

يُذكر أن ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة تزوجا في أبريل 2020، في حفل عائلي اقتصر الحضور فيه على الأهل والأصدقاء، وخلال تلك الفترة قدمت ياسمين أخر أعمالها في التليفزيون وهو مسلسل “فرصة تانية” والذي تم عرضه في رمضان 2020.

وبعد عامين من الزواج، أعلن أحمد أبو هشيمة وياسمين صبري انفصالهما، بعد زواجهما الذي استمر لمدة عامين، ولم يعلق أيًا منهما عن أسباب الانفصال منذ وقوعه حتى الآن.