انت الان تتابع خبر عمرو محمود ياسين عن فتاة المنصورة: منظر أشباه الرجال وهم يشاهدونها تُقتل بشع والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أبدى الفنان والسينارست عمرو محمود ياسين، استيائه الشديد من حادثة مقتل “نيرة” الطالبة بكلية الآداب جامعة المنصورة، والتي قتلها زميلها أمام بوابة الجامعة.

حيث نشر “عمرو” من خلال حسابه الرسمي على موقع “فيس بوك” منشورًا قال فيه: “مش عارف أقول إيه غير إنه ماتت المروءة والشهامة والرجولة.. ما أبشع منظر أشباه الرجال وهم يشاهدون كيف تقتل نيرة؟ خسارة.. ربنا يرحمك يا نيرة ويصبر أمك وأبوكي وأهلك”.

يُذكر أن جريمة قتل طالبة جامعة المنصورة أصبحت حديث وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تداول مستخدمو تلك المواقع مقطع فيديو يظهر فيه القاتل وهو يقتل زميلته ذبحًا، بينما ضبط بعض المواطنين القاتل بعد ارتكاب جريمته مباشرة وانهالوا عليه ضربًا بالركلات لحين قدوم الشرطة.