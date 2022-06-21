انت الان تتابع خبر بعد تعليقها المثير للجدل.. اعرف حقيقة ارتباط حورية فرغلي بعد أزمتها الصحية والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصبحت الفنانة حورية فرغلي، حديث وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الأخيرين، بعد ظهورها الأخير وتلميحها بارتباطها.

حيث نشرت “حورية” من خلال حسابها الرسمي على موقع “فيس بوك” صورة تظهر فيها وهي ترتدي فستانًا أسود قصير، وتضع مكياج هادئ، وأرفقت مع الصورة تعليقًا وهو “وحشتوني”، مما نال إعجاب الكثير من المتابعين.

حورية فرغلي: أنا مش مرتبطة

ردت الفنانة حورية فرغلي على تعليق الفنان محمد عيد الصغير، والذي سألها “انت مرتبطة”؟، بقولها “للأسف”، مما جعل الكثير من المتابعين يسعون لمعرفة حقيقة هذا الأمر، والكثير منهم أبدى سعادته بخبر ارتباط “حورية” بعد فترة صعبة مرت بها.

ولكن حتى تحسم “حورية” هذا الجدل، قالت أنها لم ترتبط، وأنها حين ترتبط سوف تعلنها للعالم، مؤكدة أن هذا التعليق كان على سبيل المزاح.

الجدير بالذكر أن الفنانة حورية فرغلي مرت بأزمة صحية خلال الفترات الأخيرة، جعلتها تُجري العديد من العمليات الجراحية في أنفها.

يُعد مسلسل “أيام” هو أخر أعمال الفنانة حورية فرغلي، والذي شاركها في بطولته مجموعة من الفنانين على رأسهم رياض الخولي، سلوى خطاب، أحمد صفوت، محمود حجازي، من تأليف سماح الحريري، وإخراج محمد أسامة.