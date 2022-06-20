انت الان تتابع خبر زواج محمد صلاح من ممثلة معروفة يثير الجدل وصورة مسربة تفضح المستور والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تداول رواد مواقع التواصل، صورة للنجم المصري، ولاعب ليفربول الانجليزي، محمد صلاح، مع الفنانة الشابة ديانا هشام على البحر، بالتزامن مع قضاء اللاعب إجازة الصيف في مدينة الغردقة.

وأشعلت هذه الصورة الجدل، والتكهنات حول ارتباط صلاح بالممثلة، وخاصة ان البعض روج لهذه الصورة مرفقة بتعليق يفيد بوجود علاقة حب تجمع الثنائي، وذلك للانسجام، والسعادة الواضحة عليهما، ما تم تداولها بشكل موسع دون التأكد من صحة الخبر.

لكن في الحقيقة ان الصورة المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تجمع صلاح مع ديانا هشام، ترجع إلى يوليو 2021 حينما التقت الفنانة باللاعب صدفة، والتقطت الصورة التي تم تداولها مؤخرا بهدف اثارة الجدل.

ونفت الفنانة خلال تصريحات صحفية، أن تكون ذهبت إلى مدينة الغردقة في الفترة الحالية، مؤكدة أنها قابلت النجم المصري بالصدفة أثناء قضاء إجازة الصيف في العام الماضي، ونشرت ديانا عبر حسابها الشخصي على “إنستقرام” الصورة، وارفقتها بتعليق: “تشرفت بلقائك”.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها محمد صلاح لشائعات تخص حياته الأسرية، منها انفصاله عن زوجته ماجي، وشائعات اخرى تخص ارتباطه بفتاة انجليزية، وغيرها.

ديانا هشام، مثلة مصرية مواليد 1996، درست فى المعهد العالى للفنون المسرحية، تم اختيارها لتؤدى دور هنا الابنة الصغرى لنعيمة فى المسلسل الحساب يجمع، ومسلسل ولاد تسعة، حب عمرى، بالحجم العائلي، وفيلم عطل فني، وغيرها من الأعمال.