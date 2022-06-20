انت الان تتابع خبر معجب أردني يشعل غضب مواقع التواصل لما فعله مع محمد رمضان بالحفل والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اثار معجب اردني الجدل على مواقع التواصل الإجتماعي خلال حفل الفنان محمد رمضان في الأردن، حيث انتشر مقطع فيديو من حفل الفنان، ظهر خلاله وهو يغني على المسرح ليتفاجأ بهذا المعجب وهو يلقي اليه هاتفاً محمولاً كهدية ليقدم له رمضان الشكر.

وأشعل هذا التصرف غضب الكثير من المتابعين الذي أشاروا ان محمد رمضان ليس بحاجة لهاتف محمول او هدية لما يمتلكه من مال وثروة خاصة بعد دخوله الى المسرح بسارة مطلية بالذهب، بينما اعتبر البعض ان الهدية ترمز للمحبة والتقدير، ولا علاقة للأمر بثروة رمضان الكبيرة.

وكان محمد رمضان قد أثار الجدل خلال حفله لظهوره عاري الصدر كعادته في كل حفلاته، بالإضافة إلى توزيعه الدولارات، وصعوده على المسرح بسيارة مطلية بالذهب، كما فاجأ جمهوره بظهوره مرتدياً الزي الشعبي الرسمي للأردن، أثناء تقديمه التحية للملك عبد الله الثاني، وعائلته.

وعلى صعيد آخر، أعلن محمد رمضان أخيراً، تقديمه عملاً سينمائياً جديداً بعنوان "نمبر وان"، وسيتم تصويره في عدد من الدول الأجنبية، والولايات المتحدة الأميركية، لكنه اعتذر عنه بسبب انشغاله بأعمال أخرى، على حسب قوله، وذلك تزامناً مع أزمة سرقة سيناريو العمل، والتي فجّرها المؤلف والمحامي أحمد أبو يوسف، والذي أعلن من قبل سرقة سيناريو مسلسل "البرنس" الذي قدّمه رمضان في وقت سابق.

هذا وعلق محامي محمد رمضان على صدور قرار من المحكمة بتغريمه 13 مليون جنيه، لصالح (MBC) ضد الفنان، بأنه قام بتجهيز الاستئناف، الذي سيتقدّم به خلال الأيام القادمة، مؤكداً أن الحكم الصادر ابتدائي وليس نهائياً.

يذكر ان شبكة (MBC) قد أكدّت أن رمضان، قد تقاضى أجره مقدّماً عن ثلاثة أعمال تذاع لاحقاً على الشبكة، بشكل حصري، إلا أنه لم يلتزم بالاتفاق بسبب ظروف خارجة عن إرادته، واكد المحامي أن لا مشكلة لدى الفنان في ردّ جميع المبالغ المالية التي تقاضاها من (MBC).