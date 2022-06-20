انت الان تتابع خبر الوسط الفني العراقي يفجع بوفاة فنان قدير. والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بعد صراع طويل مع المرض، توفي الفنان العراقي محمد أحمد أربيلي، اليوم الإثنين، عن عمر يناهز 89 عاما.

وعانى أربيلي من وضع صحي سيء منذ حوالي السنة، ونُقل إلى إحدى المستشفيات منذ شهر تقريبا لتلقي العلاج، وبقي في حالة حرجة حتى فارق الحياة اليوم.

وبدوره، نعى المدير العام في وزارة الثقافة بحكومة كردستان، فرهند غفور، الفنان محمد أربيلي، مشيرا الى إن هذا الفنان خدم الفن لسنوات طويلة، ولديه باقة من الاغاني التي ستبقى حية بعد رحيله، وفقدان الفنان خسارة كبيرة للفن والأغنية في أربيل.

وأكد محافظ أربيل أوميد خوشناو، أن أربيل وكردستان فقدتا فنانا كبيرا، وسيوارى جثمان الفنان الراحل، الثرى في مقبرة الشيخ جولي في أربيل، وفق ما ذكر موقع "ناس نيوز".

محمد احمد أربيلي، فنان عراقي كردي، مواليد 1933، بمدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، بدأ مسيرته الفنية عام 1944 بالمدرسة الابتدائية، ثم التحق بإذاعة بغداد وسجل مجموعة من الأغاني التركمانية التي تسمى بـ“القوريات“ وذاع صيته بعد ذلك، ومن أشهر أغانيه: لا شوفر، التي كتبها ولحنها بنفسه وغناها حسن زيرك وإبراهيم تاتليس.