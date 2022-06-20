اتفرح – غادة عبد الرازق تبرز جمالها ومفاتنها بـ” النبيتي الذيذ”

انت الان تتابع خبر اتفرج – غادة عبد الرازق تبرز جمالها ومفاتنها بـ” النبيتي الذيذ” والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة غادة عبد الرازق، مجموعة من الصور الجديدة لها لها التي جعلتها تتصدر صفحات السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.

وظهرت غادة عبد الزرق مرتدية جمبسوت من اللون النبيتي مكشوف من منطقة الصدر والأكتاف حيث كشف عن التاتو الذي قامت برسمه على ذراعها أثناء تواجدها في أحد مراكز التجميل، مع وضع احمر شفاه، مما أثار إعجاب الجمهور، معلقة :يسمح بوضع أفضل قدمك للأماموحصلت الفنانة على الكثير من التعليقات بسبب هذه الصور مثل :نفسى اعرف مكتوب ايه على ذراعك- أجمل واحلى أنثى في الدنيا – انتى بلا منازع نجمه النجوم ونجمه مصر الاولى ونجمه الدراما المصريه والعربيه ونجمه الماضى والحاضر والمستقبل منورة الدنيا كلها يا قمر قشطابه عسلايه- احلى بنوتة ف الدنيا.