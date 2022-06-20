انت الان تتابع خبر اتفرج – روبي تثير الجمهور بوصلة رقص بالأسود القصر والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أحيت الفنانة روبي، حفلاً غنائياً خلال اليومين الماضيين، في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديد، حيث قدمت لجمهورها الكثير من الأغاني لها والتي رقصت على بعض منها، مما أثر إعجاب الحضور.

وظهرت روبي في الفيديو التي تم تدوله خلال الساعات الماضية مرتدية فستان من اللون الأسود القصير والمكشوف من منطقة الصدر والأفخاذ على خشبة الحفل وهي تقوم بالرقص بتطريقة مثيرة وجريئة.

وفي سياق متصل نشرت الفنانة صورة لها علي حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام قبل الحفل .

وحظيت الفنانة على الكثير من التعليقات علي الصور مثل سكينة زينهم الديك في ثوبها الجديد- – ما على مهلك بقى يا فريش فيه ايه – نورها ساطع زغللتني-بحبك اوووي يا روبي بموت فيكي شوفت رانيه وسكينه عشانك والله العظيم – صاحبه احلى حضور ودم خفيف.