انت الان تتابع خبر شيوخ الأردن يدعمون محمد رمضان .. والأخير يرد والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - خلال الأيام الماضية، تواجد الفنان محمد رمضان في الأردن، من أجل إحياء حفل غنائي كبير، ومن ثم فقد قام عدد من الشيوخ بدعمه من خلال نشر تويتات على موقع التواصل الاجتماعي موقع تويتر.

تعليق محمد رمضان على تويته:

حيث نشر أحد شيوخ الأردن مقطع فيديو ويقول فيه، إحنا كشيوخ وبنحبك ما بالك الناس التانية، ليرد عليهم الفنان محمد رمضان قائلا، حبيبي أشكرك على رأسي.

كما انه خلال الحفل، فقد فاجأ رمضان جمهوره بالدخول إلى المسرح بسيارة، وقدم مجموعة استعراضات على عدد من أغانيه الشهيرة، كما قدم خلال الحفل أغنيته الجديدة بلالين.

ويذكر إن أخر أعمال رمضان الفنية، مسلسل المشوار الذي تم عرضه في موسم دراما رمضان الماضي 2022، والمسلسل من بطولة كل من دينا الشربيني، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، سامي مغاوري، أحمد صفوت، أحمد مجدي، أحمد كمال، حنان يوسف، سماء إبراهيم، محمد عبده، كارولين خليل، والمسلسل من تأليف محمد فريد، والمسلسل من إخراج محمد ياسين.