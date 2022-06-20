انت الان تتابع خبر دانا جبر تفجر تصريحات حول استحمامها دون ملابس بالصحراء والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - خلال لقاء صحفي مطول عبر منصة “يلا ترند“، تحدثت الفنانة السورية دانا جبر حول العديد من الأمور الفنية والشخصية،ويعض الصفحات القديمة من حياتها، منتقدة فيها طريقة تفكير البعض في المجتمع.

وانتقدت الفنانة، وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذي يتحدثون باستمرار عن حياتها الشخصية، مطلقين الكثير من الشائعات بحثا عن المشاهدات باستخدام اسمها، واجابت جبر عن أسئلة الصحفي عطية عوض في برنامج "إنسان"، مؤكدة أن المجتمع يزداد تخلفا، حتى أصبح العالم الخارجي، يعتقد ان سوريا ما زالت في زمن باب الحارة، حسب وصفها.

وأشارت انها اشتغلت عمل بدوي بالـ2009، ولعبت دور فتاة تعيش بالصحراء، توفت امها، وقامت للاستحمام بالصحراء، وكانت اللقطة فقط من رجلها للركبة، فنشرت وسائل الإعلام ان "دانا جبر عارية في الصحراء" بهدف الحصول على مشاهدات، حسب تعبيرها.

واستنكرت دانا جبر عبارة "الفن حرام"، مشيرة الى انه لا يصح أن يقوم شخص بالتحليل والتحريم، لأن الفن موهبة ورزق فيه تعب وجهد وتركيز ولا يجوز نكران هذا الأمر، وقالت: "من يقول لي إن الفن حرام، أقوله له أنت يا حرام".

ولاقت تصريحات دانا جبر وجرأتها في الكشف عن الكثير من المواضيع، ضجة على مواقع التواصل، وانقسمت الأراء بين مؤيد لكل ما قالته وبين مستنكر لبعض تصريحاتها.

الجدير بالذكر ان دانا جبر من الوجوه الفنية الشابة، بدأت حياتها الفنية عام 2007، ومن أبرز أعمالها: الدومينو، جرح الورد، سنة أولى زواج، سنة ثانية زواج، أهل الوفا، كعب عالي، شبابيك، وغيرها، وغابت جبر عن الموسم الفائت من دراما رمضان 2022، فيما تشارك حاليا في مسلسل ​بيوت من ورق​.