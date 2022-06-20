انت الان تتابع خبر تفاصيل مؤلمة .. وفاة اثنين من أبطال مسلسل مشهور أثناء التصوير والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - لحظات مؤلمة وصعبة، واجهها صناع مسلسل "The Chosen One"، بعد حادث انقلاب سيارتهم عند انتهاء تصوير المسلسل في ولاية باها كاليفورنيا سور بالمكسيك، وتسبب في وفاة الممثلين رايموندو غاردونيو كروز وخوان فرانسيسكو غونزاليس، بالإضافة إلى إصابة 6 آخرين من فريق العمل، بينما تم التأكيد على أن الحالة المصابة مستقرة حتى اللحظة.

وكانت شاحنتهم قد تحطمت بالقرب من منطقة موليجي الصحراوية، حيث كانت المجموعة تتنقل بين عدة أماكن لتصوير المسلسل، وليس من الواضح كيف ستستمر المنصة في المضي قدمًا في التصوير، كما أنها لم تعلق علنًا على الحادث، وفقًا "للإندبندنت البريطانية".

وكشف المتحدث الرسمي عن اتحاد SAG-AFTRA الذي يضم أكثر من 160 ألف من ممثلي السينما والتلفزيون في أمريكا، ونقابة الممثلين المكسيكيين انهم سيسعون من أجل معرفة تفاصيل هذا الحادث، وظروف الإنتاج المحلي التي تضمن سلامة النجوم في مكان عملهم.

والجدير بالذكر ان مسلسل "The Chosen One" من الأعمال التي تعرض على شبكة "نتفليكس"، والمسلسل برازيلي ومقتبس من آخر برتغالي له نفس الحبكة، ويدور في إطار من التشويق والرعب ومتوفر على منصة نتفليكس في موسمين عبارة عن 6 حلقات لكل منهما.

وعاد هذا الحادث الى الأذهان، ما حدث العام الماضي في موقع تصوير فيلم "Rust" للنجم أليك بالدوين في ولاية نيو مكسيكو الأمريكية، حيث أطلق النجم الأمريكي النار عن طريق الخطأ في موقع تصوير الفيلم مما تسبب في مقتل المصورة السينمائية هالينا هاتشينز، وتعرضت المشرفة على السيناريو ميمي ميتشل، لإصابة، معتقدا بأن السلاح آمن لكنه كان يحتوي على رصاصة حية، وتم ايقاف تصوير الفيلم ورفع أكثر من دعوة قضائية على منتجي العمل من طرف الضحايا.



