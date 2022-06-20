تراجع مؤشرات البورصة بختام تعاملات اليوم

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 20 يونيو 2022 03:28 مساءً - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثالثة على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط تداولات ضعيفة، وخسر رأس المال السوقي 2.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 646.774 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.49%، ليغلق عند مستوى 9680 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 1723 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 11921 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 3916 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 1805 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 2674 نقطة.