محمد رمضان يستعرض سيارة فارهة في أحدث ظهور

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 20 يونيو 2022 03:28 مساءً - شارك الفنان محمد رمضان،جمهوره، بأحدث ظهور له ،ونشر صورة جديدة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وظهر رمضان وهو يجلس علي سياراته الفارهة ومن حوله الورود، ونالت صورته تفاعلا كبيرا من متابيعه .

يُذكر أن آخر أعمال الفنان محمد رمضان الغنائية كليب «بلالين»، الذي حقق نجاحًا كبيرًا فور طرحه، عبر القناة الرسمية لمحمد رمضان بموقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وهي من كلمات وألحان إسلام شندي، ومن توزيع شندي، وإشراف عام محمود رمضان، ومن إخراج بثينة.