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الأربعاء المقبل.. الفنان حسين نوح ضيف صالون الأوبرا الثقافي

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حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 20 يونيو 2022 03:28 مساءً - يعقد صالون الأوبرا الثقافى لقاء بعنوان "في سبيل الابداع" ويستضيف الفنان الكبير حسين نوح ويديره الفنان أمين الصيرفي وذلك في السابعة مساء الأربعاء 22 يونيو على المسرح الصغير، وذلك ختاما لفعاليات موسم النشاط الفكرى والثقافى لدار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر 2021 - 2022.

يستعرض اللقاء أهم أعمال حسين نوح والمحطات المضيئة في مسيرته الفنية إلى جانب تناول العلاقات الرابطة بين مختلف أشكال الفنون وعلم الجمال وتحققه في الموسيقي والفن التشكيلي والأدب.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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