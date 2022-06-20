الأربعاء المقبل.. الفنان حسين نوح ضيف صالون الأوبرا الثقافي

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 20 يونيو 2022 03:28 مساءً - يعقد صالون الأوبرا الثقافى لقاء بعنوان "في سبيل الابداع" ويستضيف الفنان الكبير حسين نوح ويديره الفنان أمين الصيرفي وذلك في السابعة مساء الأربعاء 22 يونيو على المسرح الصغير، وذلك ختاما لفعاليات موسم النشاط الفكرى والثقافى لدار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر 2021 - 2022.

يستعرض اللقاء أهم أعمال حسين نوح والمحطات المضيئة في مسيرته الفنية إلى جانب تناول العلاقات الرابطة بين مختلف أشكال الفنون وعلم الجمال وتحققه في الموسيقي والفن التشكيلي والأدب.