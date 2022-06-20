شيرين عبد الوهاب: صعب أوصف حسام حبيب في كلمة.. وماحبيتش إلا مرة واحدة

انت الان تتابع خبر شيرين عبد الوهاب: صعب أوصف حسام حبيب في كلمة.. وماحبيتش إلا مرة واحده والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ما زالت المطربة شيرين عبد الوهاب تتواصل مع متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تحرص على الإجابة على أسئلتهم عبر خاصية “ستوري” بحسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وقد طلب أحد المتابعين من “شيرين” وصف زوجها السابق المطرب حسام حبيب في كلمة واحدة، فردت عليه “شيرين” قائلة: “سؤال صعب”، وبسؤالها: “حبيتي كم مرة في حياتك”؟ أجابت: “مرة واحدة”.

وسألها متابع آخر عن وجود قصة حب حاليًا فقالت: “أه طبعًا بحب نفسي وبحب بناتي وبحبكم، وفوق كل ده بحب ربنا وصدقوني لما حتحبوا ربنا أكتر أكتر من أي حاجة في الدنيا، أي مشكلة ممكن تهون لأن ده الحب اللي مش بيروح أبدًا”.

شيرين عبد الوهاب: أبو بناتي إنسان طيب وأب حنين

وطلب منها متابع آخر الحديث عن والد بناتها الموزع محمد مصطفى فقالت: “إنسان طيب جداً وموزع موسيقي من الكبار المهمين وأب حنين وبيهتم ببناته وربنا يحفظه ليهم”.

وعن تعليقها على هجوم الشاعر بهاء الدين محمد عليها قائلة: “والله أنا مش شايفة ليه أي مبرر”.