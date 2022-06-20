انت الان تتابع خبر ياسمين صبري تستعرض رشاقتها من داخل الجيم.. اتفرج من هنا والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أطلت الفنانة ياسمين صبري، على متابعيها بمواقع التواصل الاجتماعي، من خلال أحدث صورة لها والتي نشرتها صباح اليوم.

حيث نشرت “ياسمين” من خلال حسابها الرسمي على موقع التغريدات القصيرة “تويتر”، صورة لها من داخل صالة الألعاب الرياضية، مرتدية الملابس الرياضية، وأرفقت مع الصورة التعليق التالي: “Good morning“، وقد لاقت الصورة إعجاب الآلاف من متابعيها.

اعتذار ياسمين صبري عن مسلسل “الشادر”

يُذكر أن اسم الفنانة ياسمين صبري تداول بكثرة في وسائل الإعلام خلال الفترة الأخيرة، بعد إعلانها عن اعتذارها عن بطولة مسلسل “الشادر”، في اللحظات الأخيرة، لأنها تبحث عن سيناريو قوي تعود به للتمثيل بعد أن غابت عنه عامين.

وقد رد مخرج المسلسل سامح عبد العزيز على تصريحات “ياسمين” بقوله أنه من اتخذ قرار استبعادها من المسلسل، لأنه وجد أن الدور لا يناسبها، ويبحث حاليًا عن ممثلة أخرى تقوم بدورها.