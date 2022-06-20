انت الان تتابع خبر بعد تصالح شاكوش مع نقابة الموسيقيين.. حمو بيكا: متعجب من اللي بيحصل هل ده ط والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - علق مؤدي المهرجانات حمو بيكا، على قرار استلام حسن شاكوش كارنيه مزاولة المهنة من نقابة المهن الموسيقية، وتصالحه مع النقابة وانتهاء أزمته معها.

يث نشر “بيكا” من خلال حسابه الرسمي على موقع “فيس بوك” منشورًا قال فيه: “الواحد مهما بيسعى أنه يوصل لحاجة معينة في بلده نفسه فيها، لازم يكون فيه مطبات وعوائق قدامه توقفه عن اللي نفسه فيه.. بس الحمد لله، والله مش بزعل ولا بتضايق من ده”.

حمو بيكا: بزعل لما بشوف غيري بيوصل للي عايزه من غير مجهود

وتابع: “اللي بيزعل الواحد، أنه يشوف حد غيره من غير أي مجهود بيوصل للي عايزه بسهولة.. بجد بقيت بتعجب كل يوم من اللي بيحصل!! هل ده من الطبيعي يعني؟ يلا أهي كلها أرزاق.. ياريت ميكونش حد اتضايق مني، أنا بس بحب أفضفض مع أخواتي”.

يُذكر أن منشور “بيكا” جاء بعد قرار نقابة المهن الموسيقية بمنح مؤدي المهرجانات حسن شاكوش تصريح مزاولة المهنة، بعد إيقافه عن الغناء في مصر لمدة 10 أشهر، وأكدت النقابة في بيان لها، أن “شاكوش” تعهد بمراعاة تقاليد المسرح، والالتزام بالألفاظ المناسبة للآداب والذوق العام.