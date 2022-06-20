انت الان تتابع خبر بعد عودة حسن شاكوش للغناء.. ريهام سعيد: غريبة إني فرحت والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - علقت الإعلامية ريهام سعيد، على قرار منح نقابة المهن الموسيقية مغني المهرجانات حسن شاكوش كارنيه مزاولة المهنة، وعودته للغناء مرة أخرى.

حيث قالت “ريهام” من خلال منشور لها على حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”: “غريبه أوي أوي أنا فرحت أن حسن شاكوش راجع يغني، غالبا الطيبة وصلت لحد الهبل، ربنا يوفق الجميع و يهدينا جميعا”.

وكان مغني المهرجانات حسن شاكوش قد أعلن أمس، انتهاء أزمته مع نقابة المهن الموسيقية، واستلامه كارنيه مزاولة المهنة، موجهًا الشكر للنقيب هاني شاكر، ولأعضاء مجلس النقابة.

يُذكر أن أزمة كبيرة اندلعت بين الإعلامية ريهام سعيد وحسن شاكوش، والتي بدأ بعدما شنت “ريهام” هجومًا على “شاكوش” لأنه طلب أموال كثيرة مقابل الغناء في منزلها بالساحل الشمالي، الأمر الذي دعا “شاكوش” للرد عليها من خلال نشر مقطع فيديو تظهر فيه وهي تشكره لأنه غنى في حفل خاص أقامته.