انت الان تتابع خبر بعد تأجيل مهرجان الجونة.. عبير الشرقاوي: أحلى خبر سمعته علشان فيه عِند و إصرار على الفحش والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت الفنانة المعتزلة عبير الشرقاوي، أنها سعيدة بعد قرار تأجيل مهرجان الجونة السينمائي لأجل غير مسمى، واصفة إياه بمهرجان العري العالمي.

حيث نشرت “عبير” من خلال حسابها الرسمي على موقع “فيس بوك” منشورًا قالت فيه: “أحلى خبر سمعته من سنة. إلغاء مهرجان العري العالمي”.

وأوضحت في منشور آخر عن سبب سعادتها بإلغاء المهرجان قائلة: “ليه مبسوطة إن المهرجان إتلغى؟؟ علشان كان في مبارزة مع الله و عند و إصرار على الفحش . مبسوطة علشان بخاف من الآية دي (وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) (الأنفال)”.

وأضافت: “بخاف كمان من الآية دي (ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (الروم) (41)”.

إدارة مهرجان الجونة: تم تأجيل المهرجان لأجل غير مسمى

يُذكر أن إدارة مهرجان الجونة السينمائي كانت قد أصدرت بيانًا أعلنت من خلاله عن تأجيل فعاليات الدورة السادسة من المهرجان إلى أجل غير مُسمى، والتي كانت من المقرر أن تبدأ من يوم 13 أكتوبر المُقبل حتى يوم 21 من نفس الشهر.

وأشارت الإدارة من خلال البيان إلى أنه تم اتخاذ هذا القرار إيمانًا من الإدارة بالدور الذي يلعبه المهرجان فنيًا وسياحيًا على المستوى المحلي والعالمي، والوضع في الاعتبار التحديات العالمية في الوقت الحالي، والتي تقف عائقًا أمام إضفاء الصبغة العالمية والإقليمية، والتي تحرص إدارة المهرجان على تحقيقها.