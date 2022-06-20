انت الان تتابع خبر اتفرج – هنا الزاهد تكشف عن المخفي في ظهور غير متوقع والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قامت الفنانة الشابة الجميلة هنا الزاهد، مجموعة من صورة جديدة لها وذلك لها عبر حسابها الرسمي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام .

وظهرت هنا الزاهد بإطلالة كاجول ، حيث ارتدت تيشرت من اللون البينك والمكشوف من منطقة الصدر بشكل واضح، وبنطال جينز ونظارة من اللون البينك أيضاً مع ترك شعرها على ظهرها، واستخدام الكثير من المكياج وأحمر الشفاة مع استعراض جماله عيونها بطريقة اثارت إعجاب محبيها.

وحصلت الفنانة علي الكثير من التعليقات مثل الجمال عدي الكلام –اجمل نساء العالم – جمال ودلال- قمر اوي بجد– انتي جميلة اوي- اجمد واحده من غير مجهود- لحظة ادراك حلاوتكك- يرب الجنه وشوفتك-يا عمري بس.