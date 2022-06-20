انت الان تتابع خبر اتفرج – منة فضالى تثير إعجاب جمهورها بظهور مفش أحلى من كدة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة منة فضالى، مجموعة من الصور الجديدة لها وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي انستجرام.

وظهرت منة فضالى، لأخر جلسة تصور خضعت لها، داخل إحدي الكافيهات مرتدية ملابس وردية ضيقة وتلامس فنجان القهوة مع ترك شعرها على ظهرها واستخدامت الكثير من المكياج مما أثار إثار اعجاب كافة جمهورها ومحبيها.

وعلقت قائلة: استمر في البحث فهذا هو سر الحياة

وحظيت بالكثير من الاعجاب والتعليقات علي الصور مثل حبيبتي يامنوش صباحك ورد وفل- عايقة اوووي- حبيبتي منوش القمر- أستاذة منة فضالي بارك اللة فيكى يارب ويحميكى يارب ويسعديك ويهنيكى يارب.